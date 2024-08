David Diamond e o seu «gatinho» deixam a casa de nervos em franja! Assista ao momento

No Dilema, durante a semana dos super-poderes, assim que acorda, o David procura o gato em apuros. Assim que resgata o animal, o David é imediatamente julgado pelos colegas que atiram que não esperou que todos se levantassem para avançar. Em depoimento, o concorrente afirma que estão com “dor de cotovelo” e explica ao gato que há pessoas no jogo em quem não pode confiar. De volta à casa, a Rosa dá um beijo ao gato, para grande irritação do David, que rapidamente tenta tirar a marca de batom.