David Diamond e Xana Carvalho em discussão sobre «peixinhos e tubarões»: «Estou cá para os comer»

No Dilema, Xana e David conversam no Alpendre e o concorrente questiona Xana sobre o que achou da dinâmica que os trouxe aqui. Xana comenta que na conversa com Renato conseguiu passar bem o seu ponto de vista. Acredita que poderia ser mais interventiva no jogo mas muitas vezes o seu pensamento já foi referido e por isso, não vai acrescentar nada. David não concorda pois quem não intervém não passa de um peixinho, Xana não concorda.

Xana comenta que David está sempre a referir que isto é um jogo mas a sua tática, que pode ser encarada como fragilidade... David interrompe e diz que na sua vida lá fora não se veste de peixe, isto é um jogo e se não o encara como tal está fora da mecânica de jogo. Xana não concorda, diz que não sabe viver de outra forma e sublinha que não vai falar de forma rude, no entanto, não significa que não esteja a jogar.

David Diamond diz que se não jogarem o jogo, o espaço individual pode deixar de existir e ganhar um bilhete de ida. Xana diz que o seu feitio é diferente do de David, os dois concorrentes começam com algumas crispação na conversa e a tensão entre os dois aumenta. Xana diz que David pode entregar mais conteúdo, David questiona se o papel de tubarão e peixe estão corretos, Xana concorda, apenas não concorda com a parte em que dizem que está fora do jogo. David não concorda, Xana não concorda. David questiona quem escolheu Xana para estar aqui, Xana irrita-se e suspira, "calma". Xana confessa que lhe faz confusão a sede de protagonismo de David, o concorrente diz que não veio dormir e não perde uma oportunidade. Xana pergunta quem lhe disse que perdeu uma oportunidade, David diz que está a falar de si próprio. Os dois voltam a entrar em picardia de argumentos e Xana comenta que parece que estão num tribunal e desabafa que é stressante conversar com David. O concorrente diz que não tem tempo a perder.

Na piscina, Diogo comenta que Xana sabe falar, Igor responde que David abafa pela forma como fala, desqualifica o que a concorrente fala e diz que isso tem um nome "mansplaining, as feministas devem estar amando".

Xana e David continuam a conversa mas a concorrente enerva-se, "és pica miolos". A concorrente pede para que David fale para si e não para o público, David responde que come peixinhos ao pequeno-almoço, Xana atira que o peixinho ainda lhe pode comer uma perninha.

David abandona, Xana canta, "sei ler o teu jogo nas entrelinhas".