David Diamond fala do único concorrente que não caiu no seu jogo

No «Goucha», recebemos David Diamond, vencedor do «Dilema». O nosso convidado faz o balanço da sua participação no reality show e revela qual foi para si a parte mais difícil desta experiência: ter a filha, Mafalda Diamond, na mesma casa. Goucha confronta David sobre um dos poucos concorrentes que não caiu no jogo do vencedor, e este explica o porquê. David recorda algo que a filha lhe disse.