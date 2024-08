David Diamond grita na cara de Beatriz Prates e concorrente reage: «Jogo cansativo»

No Dilema, os porta-vozes são desafiados a derreter um bloco de gelo com as mãos, até encontrem uma chave. O Igor e a Mafalda empenham-se de imediato e a Rosa dá água à nortenha para aquecer as mãos. O David faz o mesmo com o Igor, trazendo uma panela com água. Instala-se a confusão, pois as equipas não sabem se podem usar água para derreter o gelo. A Beatriz acredita que não e o David, que insiste que se use água, discute bastante com a concorrente.