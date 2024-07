David Diamond implacável com Xana Carvalho: «Estás a jogar? Tu és um peixe aqui»

No Dilema, o David Diamond e a Xana foram eleitos, respetivamente, o “tubarão” e o “peixe fora de água”. Depois da eleição, a dupla conversa e o David Diamond alerta a Xana para o facto de que, quem está no jogo e não intervém, não passa de um “peixinho”. Os concorrentes entram num momento de crispação e a Xana confessa que lhe faz confusão a sede de protagonismo do David, que atira que não está no Dilema para dormir e não vai perder uma oportunidade para jogar. A conversa tensa não passa despercebida ao Diogo e ao Igor que constatam que o David Diamond tem um discurso de mansplaining.