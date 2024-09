David Diamond lança duras palavras contra Bernardina e Daniela Santos: «São feiosas»

No Dilema, Bernardina explica a dinâmica aos colegas e verbaliza a primeira questão, "quem é o mais provável de começar um boato?", todos respondem David Diamond e o pai questiona se boato é uma mentira, Mafalda diz que sim e já explica o porquê de ter escolhido o pai. Um bate boca acontece apenas para decidir quem responde primeiro, David levanta a questão a Bernardina, "queres dar-me porrada?", David questiona se alguma vez fez algo semelhante e Bernardina afirma que o pai de Mafalda andou "às murraças", o caos instala-se e David diz que Bernardina é uma pastorinha mentirosa. Mafalda diz que o mais provável de criar um boato é o próprio pai... o pai contesta e Mafalda diz que o pai disse que Daniela só tinha um pijama, o que é mentira, o mesmo com a situação da rosa, da palmada. David e Daniela discutem e a discussão passa para Mafalda, que fica irritada por não conseguir falar. Mafalda refere também Daniela por ter criado o boato dos "murros", que é claramente um boato. As duas concorrentes contestam e Mafalda questiona se as duas não são capazes de assumir que estiveram mal, David ri e diz que se enterram e diz que Bernardina e Daniela são as duas pessoas mais "boateiras", Daniela contrapõe, David chama-as de mentirosas e tudo o que seja "osas", "feiosas", Bernardina diz que se há coisa que sabe que é, é bonita, David responde "e convencidas", Bernardina aplaude o comentário de David. Mafalda fica chocada com o pai e o concorrente explica que as meninas que mentem são feias.. Bernardina lê a próxima pergunta, "quem é o mais provável de se arrepender de algo que disse", David responde prontamente que será Daniela, quando chegar lá fora e perceber que ninguém lhe liga nenhuma. Daniela responde que isso era o seu sonho. Bernardina elogia Mafalda e diz que a concorrente tem a qualidade de perceber quando errou e pedir desculpa. Daniela diz que colocaria qualquer concorrente exceto David, pois não acreditou em nenhum pedido de desculpas de David para com alguém. David diz que já deu a sua resposta, Daniela pois não tem valores e vai ficar muito frustrada, Daniela tem a certeza que ninguém pôs os seus valores em causa pois nada fez para que isso acontecesse.