David Diamond lança farpas a Daniela Santos: «A capacidade enquanto jogadora é isto...»

No Dilema, David Diamond voltou uma vez mais a mexer no ambiente da casa. Bernardina Brito cumpria uma prova para a sua equipa, quando David decidiu tentar destabilizar a colega, para evitar o sucesso da prova. Para isso, capturou no jardim uma vespa, aprisionada numa garrafa de vidro, ameaçando soltá-la junto de Barnardina.

Daniela Santos, que segundo o que disse, referiu até no seu questionário que tem uma alergia grave às picadas de abelhas e vespas, não viu esta atitude com bons olhos e foi direta ao abrigo, para se queixar à produção.

«Foi a primeira vez que me queixei à produção», começou por dizer Daniela indignada, cotinuando: «Há limites neste programa e ele foi chamado para responder aos limites (...) Alguém tem que o lembrar que há limites nos programas de televisão».

David Diamond foi alertado pela produção que, se alguema consequência viesse da utilização da vespa para destabilizar os colegas da equipa rival, seria da sua inteira responsabilidade.

David, juntamente com Marie, acabaram por soltar a vespa no jardim, mas as farpas a Daniela continuaram.