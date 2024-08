David Diamond leva Bernardina e Nelson ao limite e abandonam a dinâmica: «O mesmo que falar para uma parede»

No Dilema, por terem sido eleitos os concorrentes mais clarividentes do Dilema, a Bernardina e o Nelson dão uma consulta de “aconselhamento pessoal” ao David. Os “psicanalistas” aconselham o David a ser humilde e a ouvir mais e falar menos. Claro está que o David descarta tais conselhos e acaba por fazer com que o Nelson abandone a dinâmica. A consulta continua só com a Bernardina e, mais uma vez, os ânimos exaltam-se e o David acaba sozinho porque a Bibi também desiste da atividade.