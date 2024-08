David Diamond leva Marie às lágrimas e provoca-a: «Queres que tenha pena de ti?»

No Dilema, a Marie confronta o David por ter ficado incomodada com o concorrente por ter tentado sabotar a prova da equipa adversária. Os dois entram em discussão e a Marie acusa-o de estar a ser ridículo. O David avisa que vai pegar em todos os insultos da Marie, não permitindo que a influencer tome a palavra para se defender. A Marie começa a ficar bastante irritada, condenando que o David não a deixe responder e isso só prova que está desesperado em ganhar o prémio por ter várias dívidas. O David não gosta do comentário e volta à carga. A Marie acaba por perder o controlo e emocionar-se por não conseguir dar o seu ponto de vista. O Nelson aconselha a Marie a não responder ao David, pois o concorrente está a fazer um teatro e ela a sentir tudo de forma real.