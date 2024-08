David Diamond: «Posso estar a ser egocêntrico, a pensar que tudo se baseia à minha volta»

No Dilema, de manhã, o David conversa a sós com a Daniela sobre a sua “estratégica psicológica” que, segundo ele, funciona às mil maravilhas. A Daniela reforça que os adversários do David reconhecem o jogo dele, mas continuam a dar-lhe palco. De seguida, o David revela com orgulho tudo o que ouviu sobre si durante a manhã enquanto fingia dormir no sofá do jardim.