David Diamond recusa fazer tarefas com Marie e Beatriz: «Podem-se curvar e já é assédio sexual»

No Dilema, Diana reúne todos os concorrentes na zona da Cozinha para dividir as tarefas como Governanta. A concorrente acaba por atribuir as casas de banho a David, Marie e Beatriz e o primeiro nega a tarefa, referindo que as colegas o podem acusar de “assédio sexual”. Igor reage de imediato com indignação e Marie e Beatriz acusam-no de estar a brincar com o assunto. Já na Cozinha, Marie e Beatriz continuam a criticar David e Mafalda intervém a favor do pai. O tema continua no Jardim, com Beatriz e Marie a convencerem Mafalda de que o seu pai tinha tido vários comportamentos abusivos de cariz sexual. Mafalda dirige-se a Diogo e questiona-o acerca dos gestos que o pai fez quando dançou e Diogo refere que se tratou apenas de uma dança, exemplificando. David Diamond acaba por se juntar à conversa e tenta justificar-se ao grupo, mas não entram num consenso.