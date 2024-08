David Diamond responde a acusações atacando Marie e Beatriz: «Põem-se a fazer danças eróticas… é um perigo»

No Dilema, quando há intervalo da gala, David aborda as “duas meninas” e diz que olha para onde quer, quando quer, tratando-a como “vozes do além”. Marie é direta e diz-lhe que ele foi nojento. Diamond diz que elas estão constantemente a pôr em causa os valores da sua família, mas Beatriz diz que ele se queima sozinho. Entram numa grande discussão quando o tema é a dança das meninas, em que David olhou com um olhar que elas não gostaram. David vira-se para Igor e diz-lhe que está feliz por terem passado estas imagens, mas quem diz estar mais leve é Igor. David diz que quem não deve, não teme. O concorrente chama Marie e Beatriz de catraias e as duas ficam ofendidas. David diz que tem o direito de o fazer, porque elas também disseram que ele tinha 57 anos, idade para ser pai delas e Marie garante que o seu pai nunca faria isso à filha dele. Beatriz diz que ele está desesperado. Acrescenta que com 22 anos, tem mais maturidade do que ele com 57. David diz que nunca faltou ao respeito a ninguém e Marie diz que tem uma lista. David continua a dizer vezes sem fim “vozes do além não me atingem a alma” e para Beatriz isto não passa de falta de argumentos. David diz que podem entrevistar toda a gente que ele conheceu ao longo dos últimos 57 anos que não vão encontrar ninguém que diga mal dele. Rosa comenta com Diogo que não vê David a falar assim com o Igor, nem com o Nelson. Beatriz diz-lhe que ali dentro há muita gente que vê maldade no David. David diz que são duas catraias que estão a pôr a sua integridade em causa. Beatriz garante ter voz e diz que não vai deixar passar nada em branco. David encoraja-a a meter-lhe um processo, se quiser. Beatriz diz que não vale tudo. David diz que se calhar vai ser ele a meter um processo em Beatriz por difamação. Marie diz que em tribunal ele perde. David diz que sabe bem o que está a fazer no jogo, com verdade, respeito e educação, coisa que falta a alguns ali dentro, ao que Beatriz responde "a ti". David diz que pode dizer que fazem danças eróticas e pode encarar isso como assédio. Marie passa-se e diz "não podes com o teu pau, então vai para outro sítio cortar lenha". Diamond diz que na sua cabeça podem ser e Marie diz que ele nitidamente sexualizou a dança. David diz que só falta dizerem que ele é assassino e vai ter com Mafalda referindo que essa será a sua próxima acusação. Mafalda diz ao pai para ele as deixar falar. Diamond grita que é um tarado sexual e um assassino. Mafalda pede para ele parar, ao que ele responde que vai seguir o seu conselho.