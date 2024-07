David Diamond responde a acusações de mudança de estratégia: «É sinal que estou ativo no jogo»

No Dilema, os porta-vozes iniciam uma nova atividade, escolher quem é o peixinho e o tubarão da casa. Para a votação do tubarão, Beatriz começa por escolher David D porque acha que ele é capaz de quase tudo por jogo. Diana Lucas afirma que a sua relação com Diamond é de amor ódio, tanto se ama, como outras alturas ele tira as pessoas do sério. Mafalda escolhe também o seu pai, referindo que ele é chato, tal e qual como é lá fora. No entanto, é importante saber que não está de férias, embora ache que ele às vezes também devia ir com mais calma.

Bernardina também escolhe Diamond. Já viu dois Davids diferentes e acha que o facto dele ter sido o primeiro salvo, fez sobressair o tubarão que há dentro dele. Diamond acha que não mudou, acha sim que o jogo é que mudou. Mafalda concorda com ele.

Passam à escolha do “peixinho”, aquele que é um peixe fora de água e Diamond escolhe Marie, justificando que ela não tem a mesma conceção de jogo do que ele. Marie diz que não lhe coube a carapuça, não concorda. Mafalda acha que o pai se deve justificar melhor.

Acaba por ser Daniela a fazê-lo, referindo que é amiga dele e consegue explicar o que lhe vai na cabeça. Diamond diz que Marie divaga muito, anda com a cabeça no ar, contrariamente a ele que está mais focado no jogo. Maria diz que é muito atenta ao que se passa à sua volta. Diz que faz parte da equipa quando está a jogar, mas foi contra a equipa quando os valores não iam de encontro aos seus.

Na vez de Igor, este escolhe Élvio. Diz que ele, em termos de jogo, ainda não está no máximo que ele pode dar. Élvio diz que não está ali para criar guerras. Escolhia sair do que criar guerras. Está ali para mostrar mais de si.

Igor diz que as pessoas não estão ali a matar-se. Ele mesmo também não criou conflitos e teve 6 pessoas a nomeá-lo. Diz que acha que Élvio cria conflitos sim, porque sempre que a câmara se liga, ele traz um assunto novo à mesa. Élvio termina a dizer que Igor aproveitou mais uma vez para dar a sua opinião como sempre faz, mas este relembra que é mesmo isso que tem de fazer.