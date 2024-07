David Diamond sobre Marie: «O meu tico não bate com o teco dela»

No Dilema, depois da discussão entre o David Diamond e a Marie, a casa divide-se. No quarto, a Beatriz ouve o lado da Marie, afirmando que a concorrente é muito mais séria que o David Diamond. A influencer insiste que o David finge gostar dela e não tem paciência para pessoas manipuladoras como ele. Ao mesmo tempo, a Rosa dá o seu parecer ao David, achando que o concorrente nunca tentou entender verdadeiramente a Marie e muitas vezes explode. Já o Nelson, alerta o David para o facto de tentar amenizar as situações quando a Marie o confronta, levando a concorrente a não confiar mais nele.