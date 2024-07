David Diamond volta a ser assunto e Maria Sampaio não perdoa: «claramente estão a dar a vitória ao David»

No Dilema, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Maria Sampaio comentam conversa entre Xana Carvalho, Rosa Bela e Diana Lucas. As concorrentes mostram-se desagradadas com o protagonismo de David Diamond no jogo. Maria Sampaio afirma que as concorrentes passam o dia a falar de David e que estão a contribuir para uma possível vitória do concorrente.