David Maurício sobre Daniela Santos: «Acredita que tudo o que fez, fez bem»

No Dilema, os concorrentes gravam o vídeo de apelo à vitória e Daniela revê o seu vídeo no Alpendre, David ouve tudo e ri-se com o apelo da concorrente. Assim que Daniela abandona o Alpendre entrega o telemóvel a Mafalda, a próxima concorrente a gravar. Assim que Daniela abandona Mafalda, David corre para a casa de banho e conta à filha o que ouviu do apelo, pedindo para verem juntos o vídeo de Daniela. Já no quarto, pai e filha assistem ao vídeo de Daniela e Mafalda comenta que a concorrente fez um apelo à derrota do pai. Momentos depois, David volta ao quarto já com Mafalda preparada para a sua gravação, o pai comenta que Daniela gravou o vídeo de pijama e ri muito. O pai pede que a filha veja o seu vídeo quando puder, Mafalda diz que primeiro vai fazer o seu. Na sala, Bernardina pergunta se Daniela já gravou o seu vídeo, a concorrente diz que sim, desabafando que fez quatro ou cinco tentativas, Bernardina diz que ficou surpreendida pois David fez apenas três e foi rápido. Daniela brinca e diz que o vídeo de David é a dizer, “verdade, respeito, educação”, e que as pessoas lá foram nem entendem pois o concorrente não teve nenhuma das três. No jardim, David comenta, “Twitter, pijama 360”. No quarto, Mafalda grava o seu vídeo e Bernardina comenta que a concorrente está a demorar imenso tempo, já tendo sido avisada para devolver o material técnico. Daniela ironiza e questiona se Mafalda está a gravar um vídeo para o Youtube. Momentos depois, Mafalda entra na cozinha e pede ao pai para ver o seu vídeo, David pergunta se Mafalda viu o seu e a concorrente responde que não teve tempo, David ironiza e diz que a filha não viu o seu mas quer que veja o dela. Mafalda começa a disparatar e David afirma, “menos”. Ouve-se novamente a chamada de atenção para que Mafalda devolva o material técnico e a concorrente é ríspida na resposta, David desabafa, “Mafalda, assim passas por mal-educada”. No quarto, Bernardina tenta conversar com Daniela mas a amiga está mais interessada no que se passa na cozinha, Bernardina abandona o quarto e diz que esta doeu, a amiga está engolida pelo jogo e remata, “estou mesmo aqui sozinha”. David Maurício sobre Daniela Santos: «Acredita que tudo o que fez, fez bem».