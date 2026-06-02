De amigas a inimigas? Dores de Flávia levam Liliana "ao limite": «Não aguento»

Ao Minuto

Há 1h e 53min
Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores
00:47

Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

Há 1h e 58min
Imperdível! Leandro 'dá razão' a Pedro Jorge e critica Liliana: «Achei muito atrevimento»
02:23

Imperdível! Leandro 'dá razão' a Pedro Jorge e critica Liliana: «Achei muito atrevimento»

Há 1h e 59min
«Não sei o que se passou, mas colou!»: Pedro Jorge 'usa' Fábio para provocar Liliana e deixa-a fora de si
02:23

«Não sei o que se passou, mas colou!»: Pedro Jorge 'usa' Fábio para provocar Liliana e deixa-a fora de si

Há 2h e 2min
Liliana denuncia gesto subtil de Afonso: «Ele não deu um beijo na tatuagem. A única pessoa que o pode abater é a Miranda»
02:30

Liliana denuncia gesto subtil de Afonso: «Ele não deu um beijo na tatuagem. A única pessoa que o pode abater é a Miranda»

Há 2h e 3min
Imagens inéditas! Afonso tem atitude que levanta suspeitas sobre fim do namoro com Miranda e a casa fica um caos
02:30

Imagens inéditas! Afonso tem atitude que levanta suspeitas sobre fim do namoro com Miranda e a casa fica um caos

Há 2h e 6min
Afinal, é tudo «jogo»! Pedro Jorge admite estratégia para tirar Liliana do sério: «Fazer o que ela me faz»
03:53

Afinal, é tudo «jogo»! Pedro Jorge admite estratégia para tirar Liliana do sério: «Fazer o que ela me faz»

Há 2h e 15min
De rastos, Nufla desabafa com Liliana e com João Ricardo: «Tenho receio de dizer...»
02:00

De rastos, Nufla desabafa com Liliana e com João Ricardo: «Tenho receio de dizer...»

Há 2h e 20min
Tensão alta! Cochichos entre Sara e João Ricardo deixam Liliana furiosa: «Bandeirinhas!»
05:28

Tensão alta! Cochichos entre Sara e João Ricardo deixam Liliana furiosa: «Bandeirinhas!»

Há 2h e 24min
Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»
04:40

Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

Há 2h e 24min
«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda
04:40

«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

Há 2h e 30min
Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»
03:48

Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

Há 2h e 31min
Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Miranda e Afonso: «Achei desnecessário, fui criticada...»
03:48

Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Miranda e Afonso: «Achei desnecessário, fui criticada...»

Há 2h e 34min
Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso: «Acho que ele sabe o que tem a perder»
04:06

Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso: «Acho que ele sabe o que tem a perder»

Há 2h e 34min
Marcelo Palma e Jéssica Vieira 'defendem' decisão inesperada de Afonso: «Eu sabia que ia ser o colo...»
04:06

Marcelo Palma e Jéssica Vieira 'defendem' decisão inesperada de Afonso: «Eu sabia que ia ser o colo...»

Há 2h e 34min
«É totalmente falso!»: Marcelo Palma sai em defesa de Afonso e acusa Miranda de ter mentido
04:06

«É totalmente falso!»: Marcelo Palma sai em defesa de Afonso e acusa Miranda de ter mentido

Há 2h e 51min
Insólito! Pedro deixa Liliana em pânico... com um peixe! O momento é de rir
02:26

Insólito! Pedro deixa Liliana em pânico... com um peixe! O momento é de rir

Há 2h e 54min
Marisa Susana e Nufla entram em picardia por causa das tarefas da casa. E até há 'provocações' em espanhol!
02:47

Marisa Susana e Nufla entram em picardia por causa das tarefas da casa. E até há 'provocações' em espanhol!

Há 3h e 1min
«Deixei arrastar demasiado e dei-te palco!»: Pedro Jorge farta-se das acusações de Nufla
02:39

«Deixei arrastar demasiado e dei-te palco!»: Pedro Jorge farta-se das acusações de Nufla

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

De amigas a inimigas? Dores de Flávia levam Liliana "ao limite": «Não aguento»

No Secret Story - Desafio Final, Flávia não para de se queixar de dores nas costas e Liliana está cansada de ouvir a colega. A concorrente passou-se e a discussão ecoou.

Depois de uma semana de revelações inesperadas, a Gala do Secret Story – Desafio Final não podia ter sido mais intensa. Depois de ter sido acusado de trair a namorada, Afonso recebeu a visita da mãe e, de seguida, a de Catarina Miranda e as reações não podiam ter sido mais explosivas. Miranda confrontou-o diretamente com a alegada traição. Afonso negou tudo, mas não foi suficiente: a namorada terminou o namoro em direto. O concorrente tinha a opção de contar o sucedido aos colegas, mas preferiu ficar em silêncio, deixando a casa cheia de interrogações. Mais tarde decidiu contar tudo a João Ricardo que o tem vindo a apoiar. Na prova de imunidade, Afonso garantiu a sua segurança. Já Catarina foi a expulsa da noite.

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

Hoje às 12:40
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

13:25

Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda

Secret Story
Ontem às 23:00
1
06:56

Pedro Jorge e Flávia envolvem-se numa intensa discussão: «És uma mimada»

Secret Story
Hoje às 14:00
2
04:08

Digno de meme. João Ricardo dá um banho de sal a Flávia

Secret Story
Hoje às 13:00
3
01:28

A ferver. Depois de discutir fortemente com Pedro Jorge, Flávia fica em lágrimas

Secret Story
Hoje às 14:08
4
13:25

Gravidez, idas ao telemóvel e crises de ciúmes. Afonso expõe cada detalhe da relação com Catarina Miranda

Secret Story
Ontem às 23:00
5
06:07

Flávia toma um longo banho mas nem aí tem descanso. Liliana "dá-lhe na cabeça" e o momento é hilariante

Secret Story
Hoje às 13:15
6
06:56

Pedro Jorge e Flávia envolvem-se numa intensa discussão: «És uma mimada»

Secret Story
Hoje às 14:00
7
04:56

Liliana acusa Pedro Jorge de 'andar atrás dela': «Eu não lhe dei essa confiança»

Secret Story
Hoje às 17:08
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Advogada do diabo»: Esta é a posição de Cristina Ferreira na polémica entre Afonso e Catarina Miranda

Ontem às 12:26

Inês Morais não larga a mão de Catarina Miranda e volta à carga contra Afonso e a sua mãe: «mentirosos»

Ontem às 11:02
02:28

Liliana zangada? Sara conta tudo e João Ricardo reage: «Ela contou-te? Não acredito»

Secret Story
Ontem às 21:35
05:40

Afinal, o que se passa com Afonso? Concorrentes expõe teorias

Secret Story
Ontem às 14:40
01:52

Objetos desaparecidos na casa? Nufla teme reações

Secret Story
Ontem às 21:30
12:01

João Ricardo admite a Liliana: «Fico triste»

Secret Story
Ontem às 21:17
03:57

Hilariante: A missão noturna de Sara que passou despercebida entre concorrentes

Secret Story
Ontem às 19:46