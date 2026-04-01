De costas voltadas? Diogo condena atitude de Ariana e o clima azeda: «Não fales para mim»

No Secret Story 10, as pilhas continuam a ser motivo de discórdia, desta vez é Diogo que se chateia com Ariana já que ela trocou as pilhas de todos menos as suas, as de Eva e as de Liliana. Ariana tenta explicar o mal-entendido, no entanto, Diogo não se mostra interessado em ouvi-la. Quem assiste a parte da conversa é Eva e Liliana que ficam surpreendidas com o amuo do rapaz...