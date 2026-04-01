De costas voltadas? Diogo condena atitude de Ariana e o clima azeda: «Não fales para mim»

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Hoje às 02:37
Eva sobre Ariana: «Se ela tentasse respeitar cinco anos de relação, compreendia que é normal»
04:41

Eva sobre Ariana: «Se ela tentasse respeitar cinco anos de relação, compreendia que é normal»

Hoje às 02:27
Ariana e Diogo beijam-se “às claras” e trocam muitos mimos na cama
02:28

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Hoje às 02:25
Ariana desabafa com Diogo: «Se eu realmente fosse egoísta andava aos beijos no meio de toda a gente»
05:24

Ariana desabafa com Diogo: «Se eu realmente fosse egoísta andava aos beijos no meio de toda a gente»

Hoje às 02:21
Ricardo João avisa Ariana sobre Ana: «Cuidado, que ela agora não tem ninguém»
06:22

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Hoje às 02:15
Eva em lágrimas: «Eu tento ser forte, mas é difícil». Jéssica consola-a: «Não sei quantos aguentariam isto»
05:34

Eva em lágrimas: «Eu tento ser forte, mas é difícil». Jéssica consola-a: «Não sei quantos aguentariam isto»

Hoje às 02:08
Ana acusa Ricardo João: «É só na gala que tem oportunidade de me tratar mal». Colegas gozam
01:29

Ana acusa Ricardo João: «É só na gala que tem oportunidade de me tratar mal». Colegas gozam

Hoje às 02:02
Diogo revoltado com Eva: «Cada vez começas a revelar-te mais». Ricardo João pede «mais respeito»
07:32

Diogo revoltado com Eva: «Cada vez começas a revelar-te mais». Ricardo João pede «mais respeito»

Hoje às 01:59
Jéssica levanta-se em direção a Diogo: «Não te admito (…) não tens que tocar nisso»
04:20

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Hoje às 01:49
Sara diz que Ariana deve «aprender com Eva a ser uma mulher que um homem vai querer ter ao lado». Tiago apoia
01:35

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Hoje às 01:45
De lágrimas nos olhos, Eva acusa Ariana: «Não tens coração»
01:03

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Hoje às 01:42
Liliana critica Ariana em relação a Eva: «Aproveita-se do silêncio dela e humilha-a ainda mais»
05:34

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Hoje às 01:39
Gritaria sem fim entre Eva, Ariana e Liliana. Eva avisa Ariana: «Devias repensar bem as tuas escolhas»
07:57

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Hoje às 01:28
Sara pica Ariana: «Tens colocado as tuas pernas para atividade?». Eva interrompe: «Ele tem hidratado bem»
01:04

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Hoje às 01:27
Ariana diz que a conversa de Eva e Diogo «foi desinteressantíssima». Eva atira: «Vocês são estúpidos e tu és sonsa»
03:58

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Hoje às 01:23
Caos instalado: Gritos e mais gritos entre Liliana e Ariana. Eva critica: «Em vez de defender está a atacar»
03:07

Caos instalado: Gritos e mais gritos entre Liliana e Ariana. Eva critica: «Em vez de defender está a atacar»

Hoje às 01:17
Sara acusa Liliana de ser forçada e ataca Ariana: «Faz pouco ou nenhum a não ser estar enrolada com o Diogo»
03:24

Sara acusa Liliana de ser forçada e ataca Ariana: «Faz pouco ou nenhum a não ser estar enrolada com o Diogo»

Hoje às 01:13
«Está caladinha (…) interesseira»: Ariana e Liliana discutem. Diogo defende a primeira e Eva a segunda
04:20

«Está caladinha (…) interesseira»: Ariana e Liliana discutem. Diogo defende a primeira e Eva a segunda

Hoje às 01:11
João Ricardo implacável: «Tudo na Ana é um erro, observações erradas, opiniões distorcidas»
03:50

João Ricardo implacável: «Tudo na Ana é um erro, observações erradas, opiniões distorcidas»

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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

De costas voltadas? Diogo condena atitude de Ariana e o clima azeda: «Não fales para mim»

No Secret Story 10, as pilhas continuam a ser motivo de discórdia, desta vez é Diogo que se chateia com Ariana já que ela trocou as pilhas de todos menos as suas, as de Eva e as de Liliana. Ariana tenta explicar o mal-entendido, no entanto, Diogo não se mostra interessado em ouvi-la. Quem assiste a parte da conversa é Eva e Liliana que ficam surpreendidas com o amuo do rapaz...

1 abr, 19:50
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