De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 22:45
«Mete a loiça num sítio que eu cá sei»: Bruna perde a cabeça com Afonso Leitão
«Mete a loiça num sítio que eu cá sei»: Bruna perde a cabeça com Afonso Leitão

Ontem às 22:40
Afonso perde a cabeça com Miranda e eleva a voz: «Odeio quando fazes essa porcaria»
Afonso perde a cabeça com Miranda e eleva a voz: «Odeio quando fazes essa porcaria»

Ontem às 22:17
Viriato ganha acesso aos códigos para ganhar o Passaporte para a final. Será que conseguiu?
Viriato ganha acesso aos códigos para ganhar o Passaporte para a final. Será que conseguiu?

Ontem às 22:11
Afonso em lágrimas por causa de Jéssica?: «As minhas atitudes podem não demonstrar, mas quero que ela seja feliz»
Afonso em lágrimas por causa de Jéssica?: «As minhas atitudes podem não demonstrar, mas quero que ela seja feliz»

Ontem às 22:08
Novo bate-boca entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda: «Puxa a cassete atrás»
Novo bate-boca entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda: «Puxa a cassete atrás»

Ontem às 22:08
Afonso Leitão cansado do 'triângulo amoroso': «Custa-me, porque a Jéssica não me é indiferente»
Afonso Leitão cansado do 'triângulo amoroso': «Custa-me, porque a Jéssica não me é indiferente»

Ontem às 22:04
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «É melhor o Afonso ficar calado porque não vai ser bom para ela»
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «É melhor o Afonso ficar calado porque não vai ser bom para ela»

Ontem às 21:58
Mais um pontapé polémico no Big Brother Verão: entre gritos e insultos, há quem fale em «agressão»
Mais um pontapé polémico no Big Brother Verão: entre gritos e insultos, há quem fale em «agressão»

Ontem às 21:56
Catarina Miranda faz as malas e Jéssica reage: «Ela não quer disistir, é uma chamada de atenção»
Catarina Miranda faz as malas e Jéssica reage: «Ela não quer disistir, é uma chamada de atenção»

Ontem às 21:51
Jéssica revolta-se com Miranda por causa de Afonso: «Tu não serviste de colchão!»
Jéssica revolta-se com Miranda por causa de Afonso: «Tu não serviste de colchão!»

Ontem às 21:50
Jéssica insulta Miranda: «Tu és a alucinada que acha que é namorada, tóxica, desesperada»
Jéssica insulta Miranda: «Tu és a alucinada que acha que é namorada, tóxica, desesperada»

Ontem às 21:24
Ana Duarte e Viriato Quintela: poderá nascer uma relação? Para os fãs do Big Brother é unânime

Ana Duarte e Viriato Quintela: poderá nascer uma relação? Para os fãs do Big Brother é unânime

Ontem às 21:22
Viriato Quintela está apaixonado por Ana Duarte? Concorrentes lançam teoria: «Qualquer dia, com as luzes apagadas...»
Viriato Quintela está apaixonado por Ana Duarte? Concorrentes lançam teoria: «Qualquer dia, com as luzes apagadas...»

Ontem às 20:51
Conversa franca de Jéssica e Afonso acaba com risos e picardias: «Estou fartinha de olhar para ti»
Conversa franca de Jéssica e Afonso acaba com risos e picardias: «Estou fartinha de olhar para ti»

Ontem às 20:38
Jéssica Vieira revela a Afonso: «Rogo-te pragas!»
Jéssica Vieira revela a Afonso: «Rogo-te pragas!»

Ontem às 20:33
Jéssica Vieira abre o coração a Afonso: «Ver o que não quero, magoa-me. Desiludiste-me»
Jéssica Vieira abre o coração a Afonso: «Ver o que não quero, magoa-me. Desiludiste-me»

Ontem às 20:30
Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm conversa profunda: «O meu calcanhar de Aquiles és tu»
Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm conversa profunda: «O meu calcanhar de Aquiles és tu»

Ontem às 20:17
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão: «Eu não esperava encontrar-te»
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão: «Eu não esperava encontrar-te»

Descrição

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

No Big Brother Verão, chegou a hora assistirmos a mais uma «Curva da Vida». Desta vez, Eduardo Ferreira abriu o coração aos portugueses. O herdeiro de Marco Paulo revelou tudo sobre como nasceu a sua relação com o falecido cantor, ao ponto de ficar com 10% da fortuna.

O futuro de Afonso Leitão, Kina e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

10 ago, 23:38
