Nuno é jogador de futebol profissional, já representou a Seleção de Macau e passou por clubes ingleses, incluindo o Manchester City. Brincalhão e competitivo, entra no programa à procura de um novo desafio. Considera ser uma pessoa muito positiva que mesmo nas dificuldades consegue encontrar algo de bom. Promete leveza, mas também liderança.
VÍDEO SEGUINTE
Descrição
De Macau ao Manchester City: Fique a conhecer o concorrente que promete bons remates
Ontem às 22:47
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos
01:25
De Macau ao Manchester City: Fique a conhecer o concorrente que promete bons remates
Ontem às 22:47
02:12
Genial! Tatiana arrasa a dar aula particular de kizomba
Há 28 min
02:31
Joana não esconde o pânico em mostrar o seu pior em televisão: «Quando mostro os meus defeitos, mostro o pior de mim»
Há 2h e 2min
07:43
Triângulos amorosos na casa? Concorrentes levantam suspeitas sobre os colegas
Há 2h e 6min
01:37
«(...) O que é que vieste para cá fazer?»: Tatiana apanha Ana Luísa de surpresa com questão de peso
Há 2h e 15min
10:44
«Não vou ter problemas em decidir»: Joana é direta na escolha e deixa todos surpreendidos
Há 2h e 17min
03:21
Afonso fica boquiaberto com escolha de Ana Luísa: «Tocou-me, veio do coração e não estava a contar»
Há 2h e 44min
03:59
Primeira dinâmica na casa da Avó: Com quem criaram mais e menos empatia. Descubra tudo
Há 2h e 48min
01:21
Esta concorrente foi a Fátima e faz uma promessa. Está na hora de a cumprir: Veja o primeiro mergulho desta edição
Hoje às 00:51
03:10
Maria Botelho Moniz oferece miminho especial aos concorrentes da Casa da Avó
Hoje às 00:49
07:25
Sem grandes hesitações, estas são as primeiras nomeações na Casa
Hoje às 00:47
02:26
Esta é uma novidade inédita no universo reality! E está relacionada com a conquista pelo prémio final
Hoje às 00:34
05:00
Da nomeação direta já não se livra. Mas esta conquista pode mudar tudo
Hoje às 00:32
06:07
O líder tem uma nomeação direta para atribuir e depois de muito pensar, esta concorrente é a lesada. Veja a reação
Hoje às 00:26
08:21
Prova renhida e resultado implacável: Descubra quem é o primeiro líder do Big Brother Verão
Hoje às 00:20
02:10
A Casa da Avó só tem espaço para seis. Descubra o concorrente que Ana Luísa expulsou
Hoje às 00:10
04:00
Escolhas feitas. Descubra quem foi o concorrente escolhido para viver na Casa da Avó
Hoje às 00:05
01:09
Expulso da casa, bem-vindo à Casa da Avó. Este é o destino de João Ventura
Ontem às 23:44
02:38
A escolha que azedou o clima: Este foi o primeiro bate-boca desta edição do Big Brother Verão
Ontem às 23:41
01:37
Conheça o João Ventura: o concorrente que não gosta de pessoas sonsas nem do "novo riquismo"
Ontem às 23:38
01:33
«Tenho o meu núcleo forte»: Vanessa dá fortes conselhos antes de entrar "não me acordem"
Ontem às 23:33
01:38
Entre Engenharia Civil e romances falhados, fique a conhecer o Pedro
Ontem às 23:28
04:28
Sara tem um desafio importante nas mãos. E o resultado pode ditar a sua trajetória na casa
Ontem às 23:27
01:36
Sara, a fofoqueira mais conhecida de Guimarães: Frontal e sem papas na língua
Ontem às 23:21
01:41
Ana Luísa ou João Gomes, qual deles fica na casa? Faça a sua escolha na APP TVI Reality
Ontem às 23:20
03:46
Inédito. Mãe e Filho dentro da casa do Big Brother: mas só há espaço para um
Ontem às 23:18
01:24
João Gomes veio com força e sem rodeios: «Vou ser uma pedra no sapato para muita gente»
Ontem às 23:14
02:23
Ana Luísa diz viver num Big Brother há 30 anos e a história deixa todos a chorar a rir
Ontem às 23:13
01:33
«Eu tenho a escola da vida»: Chegou a concorrente que não vai ser "mãezinha de ninguém"
Ontem às 23:10
04:47
Diego entra pela "Casa da Avó", mas na casa do Big Brother nem tudo é o que parece
Ontem às 23:08
01:27
Do Brasil à casa da Malveira. Diego é tarólogo e muito mais. Fique a conhecer este concorrente
Ontem às 23:03
01:27
Íris vem com tudo. Define-se como uma verdadeira artista e tem o dom de falar demasiado
Ontem às 22:57
06:10
Depois de um desafio épico, Nuno e Miguel separam-se à entrada da casa. Descubra tudo
Ontem às 22:56
01:26
Fique a conhecer o Miguel, o génio da matemática que promete tática e estratégia
Ontem às 22:49
04:48
Reviravolta de "milhões": Joaquim está de regresso à casa e o futuro de Tatiana no jogo muda por completo
Ontem às 22:44
03:28
Missão de Tatiana acaba com expulsão imediata e as reações são de choque total
Ontem às 22:39
02:45
Big dá missão épica a Tatiana. E a concorrente ficou em êxtase
Ontem às 22:35
01:46
Tatiana chegou para arrasar. Depois do segundo lugar num reality show internacional, veio para ganhar
Ontem às 22:32
03:57
Maria Botelho Moniz mostra o lado mais divertido e coloca concorrentes e público a dançar: «parecia uma cobra com os copos»
Ontem às 22:29
01:40
Raquel é a nova concorrente da casa: com os chakras alinhados, promete fazer a diferença
Ontem às 22:24
01:22
Joaquim tem um talento especial e envolve "velhinhas". Descubra tudo sobre este concorrente
Ontem às 22:20
03:09
"Maria chuteira" e ex-joogador de futebol separados à entrada da casa. Descubra tudo
Ontem às 22:19
05:06
Mariana Sá e Afonso têm o primeiro encontro. E levam consigo duas lembranças
Ontem às 22:15
01:31
Bom humor e falta de talento para marcar golos: Descubra tudo sobre o concorrente Afonso
Ontem às 22:09
04:04
O nome dela é Mariana mas queria ser "Maria Chuteira". Descubra a história por detrás deste desejo
Ontem às 22:08
01:30
Adora futebol e gosta pouco de trabalhar. Fique a par do "pavio curto" de Mariana Sá
Ontem às 22:04
01:44
Alerta: poucos minutos depois de começar, esta é a primeira discussão na casa
Ontem às 22:02
04:49
Maria Botelho Moniz faz confissão pessoal a meio da Gala: «A minha mãe...»
Ontem às 22:00
04:49
Mariana Salgueiro chegou em bom e promete estar mais do que preparada: «Há 25 anos...»
Ontem às 21:59
01:33
«Tive um acidente e fiquei três anos no hospital»: Mariana Salgueiro deixa todos boquiabertos com a sua história
Ontem às 21:54
03:18
Já é conhecida a “Casa da Avó”: veja os primeiros concorrentes a explorá-la
Ontem às 21:52
02:23
Boris tem entrada deslumbrante: o mergulhador surpreende com revelações do passado
Ontem às 21:48
01:32
Fique a conhecer o Boris: este concorrente tem um emprego de risco
Ontem às 21:46
02:03
Big Brother Verão 2026: Primeira concorrente a entrar na casa fica em choque ao ver intruso na piscina
Ontem às 21:44
02:55
«Vai reclamar de tudo?»: Maria Botelho Moniz questiona a primeira concorrente a entrar na casa
Ontem às 21:42
01:29
Repositora de supermercado ou influencer? Fique a conhecer a Joana
Ontem às 21:39
01:51
«Quase a falecer de saudades»: 'Big' deixa Maria Botelho Moniz sem palavras após elogios
Ontem às 21:35
01:02
Esta edição promete. Veja o que o Big tem a dizer sobre o Big Brother Verão 2026
Ontem às 21:33
00:27
Novo reality à vista: reveladas as primeiras imagens dos concorrentes e a nova Voz
Ontem às 21:17
01:08
Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»
26 jun, 12:42
02:56
Mau humor no último dia? Leandro passa-se com a limpeza confetis no jardim e atira em todas as direções
26 jun, 12:37