Declarações polémicas de Hugo chocam a casa e deixam concorrentes em lágrimas

As declarações de Hugo após o Especial provocaram um verdadeiro choque na casa, gerando lágrimas, divisões e muitas dúvidas entre os concorrentes.

Ariana mostrou-se surpreendida com o facto de Hugo ter assumido que Sara não é uma prioridade, embora a própria concorrente tenha desvalorizado a afirmação. No entanto, o ambiente aqueceu quando Ariana recordou uma outra declaração do colega, onde este afirmou que seria impensável amar o filho de Sara como a ama a ela.

O momento tornou-se ainda mais tenso quando Hugo admitiu que iria amar mais um filho biológico do que o filho de outra pessoa, deixando vários concorrentes em choque. Ana, Jéssica e Tiago acabaram por sair da sala, visivelmente impactados com as palavras do colega.

Já mais tarde, Hugo reforçou que está no jogo por motivos profissionais e voltou a sublinhar que Sara não é uma prioridade. As declarações tiveram um forte impacto emocional, levando Ana às lágrimas, enquanto Jéssica a tentou consolar. Sara, por sua vez, mostrou-se dividida entre aquilo que ouviu e as opiniões das outras mães da casa.

No confessionário, visivelmente emocionada, a concorrente acabou por questionar-se sobre a forma como reagiu à situação, deixando no ar dúvidas sobre os próximos passos dentro da casa.

