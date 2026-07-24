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Descrição

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

No Big Brother Verão, Afonso diz a Sara que a colega seria mais amiga de Joaquim se tivesse ido para “o lado deles”. Sara diz que se posicionou lá porque percebe que as brincadeiras do colega são sem maldade. Íris questiona por que é que durante o jantar continuaram a mandar bocas sobre este tema e Sara justifica que têm essas brincadeiras desde o início do programa. Mariana participa na conversa e afirma que foi levantada uma questão sensível no direto e os colegas voltaram a fazer piadas logo após. Por fim, após troca de acusações mútuas a conversa termina com Sara a dizer que o assunto está encerrado e que percebe tanto o lado de Mariana como o lado do Joaquim.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

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