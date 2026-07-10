Depois de reagir à polémica com Mariana Sá, Hugo envia um "recado" à concorrente

No Big Brother Verão, Hugo reage a todas as imagens que viu de Mariana Sá a falar a seu respeito. O ex-concorrente contou uma versão diferente da história. logo de seguida, Hugo envia-lhe um recado e deseja tudo de bom no jogo. Bem como fala na possibilidade de voltar a entrar num reality show.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!