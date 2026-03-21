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Há 1h e 6min
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Há 1h e 12min
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Há 1h e 19min
João revela pistas de peso sobre o segredo e deixa os colegas próximos do mesmo
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Há 1h e 23min
Lavada em lágrimas, Eva implora a Diogo que se afaste de Ariana: «Não aguento mais»
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Há 1h e 25min
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Há 1h e 30min
Clima ferve durante a dinâmica dos nomeados e Sara 'atira': «É um chico esperto»
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Há 1h e 37min
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Há 1h e 47min
Eva «encosta» Diogo à parede que se afaste, mesmo que o segredo fique em risco: «É a minha sanidade mental...»
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Eva faz ultimato a Diogo relacionado com Ariana: «Acabas aqui, acabas para sempre»
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Separado do filho, Pedro Bianchi Prata faz desabafo tocante: «Não poder dar um abraço...»

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Ariana isola-se no quarto e Eva mostra-se preocupada: «Se precisares de algo...»
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Ana faz questão de almoçar junto de Ricardo João e a casa reage em êxtase
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Família de Eva faz comunicado público: «Prontos a dar todo o apoio e amor à Eva»

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Descrição

Depois de se mostrar convicta sobre o segredo da Ana, Eva «acerta» no segredo de João

No Secret Story 10, Eva debate com João e Diogo o que considera ser o segredo de Ana. João refere algo que a leva a pensar que é o cúmplice da Voz.

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