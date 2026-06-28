No Big Brother Verão, Nuno e Miguel cumprem desafio ligado ao talento de casa um. No final, um deles vai parar à "Casa da Avó". Veja tudo.
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Depois de um desafio épico, Nuno e Miguel separam-se à entrada da casa. Descubra tudo
Ontem às 22:56
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Esta é uma novidade inédita no universo reality! E está relacionada com a conquista pelo prémio final
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