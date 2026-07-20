No Big Brother Verão, Boris conquistou a liderança esta semana. Descubra tudo.
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Depois de uma semana de liderança turbulenta: Descubra quem a conquistou esta semana
Hoje às 00:30
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08:07
Depois de uma semana de liderança turbulenta: Descubra quem a conquistou esta semana
Hoje às 00:30
01:39
Recebido de braços abertos em estúdio, Pedro faz revelação inesperada sobre pedido que fez a Miguel
Hoje às 00:51
12:33
Nomeações com muita estratégia. Descubra as escolhas dos concorrentes
Hoje às 00:51
05:58
Raquel conquista uma nomeação direta. E a escolha não surpreendeu o concorrente
Hoje às 00:36
06:42
A soluçar nos braços de Miguel. Esta é a reação de Mariana Sá à saída de Pedro
Hoje às 00:11
01:38
Não há margem para dúvida. Este concorrente abandona a casa para grande espanto de todos
Hoje às 00:03
01:01
Irmãos de João Ventura mostram-se orgulhosos: «É o João a ser João»
Ontem às 23:44
04:41
Momento de grande emoção. João Ventura recorda o irmão: «Ele está sempre comigo»
Ontem às 23:43
07:36
Lavado em lágrimas, João Ventura partilha curva da vida: «Queria que eu mostrasse o meu órgão sexual para mostrar que era um rapaz»
Ontem às 23:38
01:38
As apostas dos ex-concorrentes foram certeiras. Descubra quem é o segundo salvo da noite
Ontem às 23:30
06:52
Decisão de Mariana Sá deixa Tatiana perante um grande obstáculo e a reação surpreende
Ontem às 23:28
05:13
Sara fica em êxtase com missão especial. E acaba por surpreender Maria Botelho Moniz
Ontem às 23:21
07:00
Larvas, grilos e coração na conquista pelo prémio final: nomeados têm prova gastronómica de alto nível
Ontem às 23:18
12:18
Comentário de Joaquim resulta numa ovação frenética em estúdio. Saiba a razão
Ontem às 23:08
11:14
Polémica entre Raquel e Nuno aquece a casa. E quase todos parecem estar do lado do concorrente
Ontem às 23:07
11:14
«Estão a querer infernizar a cabeça do Nuno»: João Ventura julga os colegas e defende Raquel com "unhas e dentes"
Ontem às 23:07
06:54
Joaquim é franco e deixa João Ventura sem palavras: «Noto algum rancor da vossa parte, eu não guardo rancor nenhum »
Ontem às 22:55
01:35
Votação renhida. Esta concorrente está livre da expulsão e a reação em estúdio fez-se sentir
Ontem às 22:45
04:42
Tatiana quebra aliança com Joana e a reação é implacável: «Já não consegue confiar em mim, vida que segue»
Ontem às 22:27
04:50
«Amizade forçada»: Nuno não acredita na relação de Vanessa e João Ventura. E não deixa nada por dizer
Ontem às 22:26
04:50
Maria Botelho Moniz confronta Afonso: «Quer-se desmarcar do grupo da Casa da Avó?». A resposta surpreende
Ontem às 22:21
07:05
Decisões de peso deixam Boris lavado em lágrimas: «Eu tinha feito uma promessa...»
Ontem às 22:15
01:37
Novidade bombástica: esta caixa de pandora promete mudar o rumo do jogo
Ontem às 22:07
01:24
Íris e Afonso "não se largam" e Miguel interrompe: «Ela contou-me coisas favoráveis para o teu lado»
Ontem às 12:34
02:35
Joaquim passa-se com Sara: «Foste armar uma peixeirada...»
Ontem às 11:20
01:39
Manhã romântica. Mariana Sá e Miguel trocam mimos ao acordar
Ontem às 10:07
02:43
Tenso. Afonso perde a cabeça e o motivo está relacionado com a sujidade
18 jul, 22:23
04:00
Tema da comida na Casa Avó está no centro da polémica e Sara é implacável com Pedro
18 jul, 22:07
02:11
Inédito. Nuno e Boris fazem dança sensual a João Ventura e o clima aquece
18 jul, 12:44
04:24
João Ventura enche Ana Luísa de elogios: «Sentido de integridade (...) aprendo muito contigo»
18 jul, 12:35
02:20
«Quem for contigo à chapa está lixado»: Ana Luísa enaltece força de Afonso
18 jul, 12:35
02:05
Em lágrimas, Raquel faz meditação matinal
18 jul, 12:21
04:56
«Não preciso de muito, nasci sem grande coisa»: Afonso abre o coração sobre a vida privada
18 jul, 10:42
02:09
Concorrentes acordam com a sala do avesso. E esta é a reação
18 jul, 10:06
02:58
Joana justifica-se a Mariana Sá sobre o boato e garante: «Eu sempre disse que ele tem interesse em ti»
18 jul, 01:20
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Boato deu que falar e Joana garante: «As coisas vão mudar»
18 jul, 01:12
04:02
Tensão ao rubro! Raquel perde o controlo e grita na cara de Nuno
18 jul, 00:27
01:14
Alerta: Nuno pondera sair da casa do Big Brother e Sara tenta demovê-lo dessa ideia
18 jul, 00:05
08:44
Pedro aconselha Nuno sobre Raquel. E a conversa emociona
17 jul, 23:41
05:33
Casa da Avó prestes a "explodir": Atitude de Miguel e de Pedro deixa Sara fora de si
17 jul, 23:28
01:15
Sara exalta-se ao falar sobre Raquel: «De frente não consegue comigo»
17 jul, 23:11
04:24
Fora de si, Raquel grita na cara de Nuno: «Passaste o dia a falar mal de mim»
17 jul, 23:06
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A ferver. Mal entendido acaba em discussão acesa entre Nuno e Raquel
17 jul, 23:00
01:23
Nuno fala sobre Raquel e a concorrente fica em prantos: «Nada me magoou tanto (...) foi horrível»
17 jul, 15:00
05:32
Sara é muito direta com Raquel: «Não me identifico, não consigo ter uma amizade»
17 jul, 14:57
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Almoço dos nomeados "foge à norma" e Sara acaba a ser surpreendida pelos colegas
17 jul, 14:20
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«Já me estava a cansar»: Nuno explica aos colegas como Raquel o levou à exaustão
17 jul, 13:11
04:52
Completamente devastada, Raquel fala sobre Nuno: «Para mim ele tinha que desaparecer depois do que disse»
17 jul, 12:59
04:52
Surpreendente. Nuno vê Raquel a chorar baba e ranho e esta é a reação
17 jul, 12:56
04:13
Conselho inesperado! Miguel recorre à relação com Mariana Sá para aconselhar Nuno
17 jul, 11:39
03:03
«Não vou mudar quem eu só por causa deles»: Joaquim é implacável com os colegas
17 jul, 11:17
04:29
Raquel assume ter duas relações em aberto e recebe conselhos de Íris
17 jul, 11:14
04:46
Todos os pormenores da história de amor de Raquel com este ex-concorrente do Big Brother: «Por ele mudava-me para Lisboa»
17 jul, 10:49
04:02
Depois de se lavar em lágrimas, Raquel envia mensagem especial à família
17 jul, 10:40
05:31
Primeiro acordar longe de Nuno. Raquel assume: «Estou bem (...) estou a mentir»
17 jul, 10:23
03:15
Tatiana questiona escolha de Ana Luísa e atira: «Há espaço para as duas neste jogo»
17 jul, 01:23
03:20
Tatiana perdeu os aliados? Amizade com João Ventura e Joana está por um fio
17 jul, 01:16
04:41
Pós Especial tenso. Tema Nuno e Raquel no centro da polémica
17 jul, 01:03
01:01
Surpresas no ranking de popularidade. Descubra quem são os favoritos do público
17 jul, 00:37
01:33
Boris e Joana refletem sobre Raquel junto de Nuno. E as opiniões são duras
17 jul, 00:31
04:24
Sem dó. Nuno não suporta Raquel e não poupa as acusações à colega
17 jul, 00:26