No Secret Story - Desafio Final, Marisa Susana está no seu habitat natural: vestida de noiva e com um altar na casa. Desconfiados, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar. Veja tudo.
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Descrição
Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar
Hoje às 14:33
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01:52
Desconfiados de uma possível missão de Marisa Susana, Afonso, Sara e Pedro Jorge impedem-na de subir ao altar
Hoje às 14:33
04:18
Pedro Jorge emociona-se ao enviar uma mensagem de parabéns: «Está a passar por um momento difícil»
Hoje às 14:50
01:46
Tristonho, João Ricardo desabafa com Liliana: «A Sara não fala comigo»
Hoje às 14:25
03:13
Revelação inédita. Catarina tinha ciúmes de Eva? Eis toda a história
Hoje às 14:11
03:44
Sara e Catarina em discussão acesa mas o inédito aconteceu: Leandro interrompe tudo para defender a antagonista
Hoje às 14:05
07:02
Intimidação? Catarina e Sara discutem e temas antigos voltam a vir à tona
Hoje às 13:50
03:48
Luzia aos gritos com Marisa Susana. Um simples: «Como estás?» foi o mote para uma discussão acesa
Hoje às 13:43
02:20
Liliana não suporta Pedro Jorge e não poupa as acusações: «Se eu o vi dizer coisas à pessoa com quem mora...»
Hoje às 13:32
10:19
Sara e Leandro tentam resolver as divergências mas tudo acaba numa nova discussão
Hoje às 13:00
02:34
Catarina e Liliana estão "atravessadas" com Sara e não deixam nada por dizer
Hoje às 12:43
05:47
"Farpas" e indiretas logo pela manhã. Afonso, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge protagonizam momentos de puro despique
Hoje às 12:38
08:09
Aliança formada. João Ricardo elogia fortemente Marisa Susana
Hoje às 12:23
04:49
Liliana "perde a cabeça" e não cala a revolta ao falar de Leandro
Hoje às 12:22
03:28
Em lágrimas, Liliana não perdoa Leandro: «Juntaste-te a uma pessoa que me quer ver no lodo para falar mal de mim»
Hoje às 12:05
08:09
«Como está o teu coração?»: João Ricardo abre-se com Marisa Susana e fala sobre Sara
Hoje às 12:04
10:23
Pedro Jorge exalta-se e o motivo está relacionado com as amizades de Liliana. E Flávia "perde a paciência" com o colega
Hoje às 11:57
03:05
«Brilha sozinho»: Liliana dá conselhos amorosos a João Ricardo e o colega assume que os vai cumprir
Hoje às 11:21
08:55
Engenheiro Afonso questiona Sara sobre o reencontro da gala passada. E a resposta é inesperada
Hoje às 11:13
01:53
«É preciso alguém para dar alegria a esta casa»: Leandro está imparável e recebe apoio de Pedro Jorge
Hoje às 11:08
02:03
Picardia na lavandaria. João Ricardo e Sara lançam indiretas um o outro: «Era para ver se desistias»
Ontem às 13:59
01:19
Ambiente de festa. Concorrentes transformam a casa numa pista de dança viral
Ontem às 13:11
05:37
E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico?
22 mai, 22:27
04:59
O "Jornal da Malveira" prometeu e entregou. Criatividade e sentido de humor não faltou na equipa vermelha
22 mai, 22:21
02:16
Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha
22 mai, 22:16
05:34
O final mais surpreendente! Veja como terminou a trama dos "Segredos Proibidos"
22 mai, 22:13
05:49
Inédito. Representação de "milhões" da equipa azul deixa todos a chorar a rir
22 mai, 22:10
04:50
Ana acertou o segredo da semana, mas os colegas não calam a revolta e a Voz intervém. Descubra tudo
22 mai, 21:50
03:26
A ferver. Luzia e Marisa Susana estão de costas voltadas e o motivo é inusitado
22 mai, 21:47
08:24
Corte e costura na casa. Luzia e Leandro não poupam as criticas aos colegas
21 mai, 20:26
01:06
Jéssica e Fábio apontam quem querem que seja expulso na próxima gala. A resposta de Fábio surpreende
21 mai, 19:42
03:57
Hilariante. Marisa Susana dá tudo para proteger o segredo da semana e deixa Leandro desconfiado
21 mai, 19:39
03:39
Salvação de Bruno gera o caos. Sentimento de "injustiça" leva Catarina a isolar-se e a chorar baba e ranho
21 mai, 19:27
04:01
Ana é fortemente criticada por Luzia e Liliana: «Não conseguiu criar uma ligação com ninguém»
21 mai, 19:24
01:10
Inédito. Jéssica Vieira elogia fortemente Afonso e acrescenta: «Gosto da aliança com o Pedro Jorge. É a primeira vez que ele é o Afonso»
21 mai, 19:18
03:04
"Embaixador da falta de noção": João Ricardo e Afonso voltam a envolver-se num bate boca aceso
21 mai, 19:17
08:43
Fábio admite cenário de saída de Liliana: «Ela não está bem neste momento»
21 mai, 19:14
08:43
Os nomes mais falados da semana. Jéssica e Fábio comentam as últimas polémicas do Desafio Final
21 mai, 19:14
03:18
Afonso escolhe João Ricardo como o "influencer" do Desafio Final e a discussão ecoa na casa
21 mai, 18:38
04:37
Ataque sem fim. Catarina é alvo de duras acusações por parte dos colegas mas não se deixa ficar
21 mai, 18:31
03:18
Tema do momento na casa. Possível interesse de João Ricardo por Sara tem dado "pano para mangas": «Tadinho...»
21 mai, 18:24
01:38
Caos instalado. Bruno interrompe "concerto" de Flávia e Leandro e a concorrente não acha piada
21 mai, 18:19
03:16
Catarina na mira dos colegas. Luzia faz-lhe uma pergunta de peso e a concorrente assume fragilidades
21 mai, 17:58
04:10
Almoço dos sensatos leva Catarina a "encostar" João Ricardo à parede em relação a Sara
21 mai, 17:49
04:34
João Ricardo tenta uma reaproximação de Sara mas nem tudo corre como esperava: «Para mim é uma vitória...»
21 mai, 17:44
02:57
Aos berros. Luzia e Sara "perdem a cabeça" uma com a outra e a discussão sobe de tom: «És ridícula»
21 mai, 17:37
09:37
A escolha é de Sara mas é Catarina quem leva o destaque cerrado dos colegas: «Eu não consigo perceber...»
21 mai, 17:30
09:48
Escolha polémica de Marisa Susana leva os concorrentes do Secret Story 9 a não poupar nas criticas
21 mai, 17:18
01:15
Sem margem para dúvidas. Bruno escolhe a Ilha da Lealdade e assume que é sempre a sua primeira escolha
21 mai, 17:18
07:08
Afonso não tem dúvidas e escolha a Ilha da Estratégia. Liliana insurge-se contra o colega e a discussão escala
21 mai, 17:08
05:16
Inédito. Liliana dá uma opinião sobre o posicionamento de Flávia e recebe resposta surpreendente: «Por conveniência nunca estaria ao teu lado»
21 mai, 16:58
03:45
Bruno faz atividade de Liliana e Marisa Susana lança-lhe uma "farpa" certeira: «É só para ficar bem na fotografia»
21 mai, 16:41
02:24
Em prantos. Catarina isola-se do grupo e chora na casa de banho: «Fiz as escolhas erradas...»
20 mai, 22:49
02:01
Pista do segredo da semana leva os concorrentes a formular teorias: «Temos que ir à orelha...»
20 mai, 22:33
02:44
Depois de lançar uma farpa sobre a salvação de Bruno, Leandro assume: «Eu sei de umas coisinhas...»
20 mai, 22:30
03:13
As reações fizeram-se sentir. Bruno é o primeiro salvo e a casa ficou em choque
20 mai, 22:24
01:03
Noite de salvação. Com 43% dos votos, este concorrente foi salvo e a diferença é considerável
20 mai, 22:20
03:48
De amigas e antagonistas. Sara e Catarina de costas voltada e as acusações são graves: «És mentirosa»
20 mai, 22:19
06:59
Afonso e Liliana não se entendem. João Ricardo e Pedro Jorge metem-se na conversa e tudo descamba: «Eu acho piada...»
20 mai, 22:13
03:36
Afonso e Liliana lançam indiretas de peso um ao outro e a discórdia sobe de tom: «Estás-te a esticar»
20 mai, 22:05
05:00
Momento tenso entre Marisa Susana e Bruno acaba em "comédia" em direto: «Ninguém me leva a sério»
20 mai, 22:01
03:22
"Guerra reaberta" entre Marisa Susana e Bruno: «Vieste limpar a tua imagem e só estás a sujar mais»
20 mai, 21:56