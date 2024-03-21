Descubra quem são os nomeados da próxima semana

Ao Minuto

Há 24 min
«Nunca me foi grata»: Viriato não esquece ex-concorrente e não é pelos melhores motivos
02:01

«Nunca me foi grata»: Viriato não esquece ex-concorrente e não é pelos melhores motivos

Há 1h e 52min
Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Já sabemos onde encontrar o conjunto de Marcia Soares que está a voar das prateleiras

Há 2h e 0min
Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»
02:53

Afonso ironiza sanção e Miranda garante: «Todos querem bater-me»

Há 2h e 1min
Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Há 2h e 9min
Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas
06:02

Prova Semanal ao rubro: Bruna abandona e Miranda desiste por causa dos colegas

Há 2h e 17min
Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados
02:09

Prova Semanal em risco: Viriato e Jéssica deixam cair gelados

Há 2h e 19min
Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura
03:16

Imparáveis. Inês Morais e Bruno de Carvalho numa troca de farpas com Adriano Silva Martins à mistura

Há 2h e 23min
Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»
05:31

Afonso provoca Viriato: «Diz ao Big Brother que foste agredido»

Há 2h e 30min
Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»
02:59

Ana Duarte sem filtros: «Sem Miranda, o Afonso já não estava na casa»

Há 2h e 39min
Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso
02:11

Sem papas na língua: Ana Duarte dá veredicto sobre Catarina e Afonso

Há 2h e 39min
Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há 2h e 40min
Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»
03:15

Enredo sem fim: «Miranda está apaixonada»

Há 3h e 1min
Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»
03:29

Ex-namorados trocam farpas: «não sabe ouvir» e «não sabe pedir desculpas»

Há 3h e 7min
Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»
02:07

Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»

Há 3h e 9min
«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais
02:38

«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais

Há 3h e 20min
Miranda garante: sentimentos não são estratégia
04:19

Miranda garante: sentimentos não são estratégia

Há 3h e 26min
Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»
01:48

Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»

Há 3h e 28min
Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho
04:56

Em direto. «Fizeste um biqueiro»: Inês Morais não perdoa Bruno de Carvalho

Acompanhe ao minuto
Descubra quem são os nomeados da próxima semana

No Big Brother Verão, o rescaldo das nomeações trouxe revelações surpreendentes sobre as escolhas de cada concorrente. Bruna decidiu salvar Jéssica e Miranda, enquanto Afonso optou por dar a sua proteção a Miranda. Já Miranda retribuiu e salvou Afonso, reforçando a ligação entre ambos. Jéssica escolheu Bruna para livrar da lista e Viriato seguiu a mesma linha, garantindo também a segurança de Bruna. Assim sendo, Afonso Leitão, Bruna, Catarina Miranda e Jéssica Vieira estão nomeados.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

Ontem às 00:49
