"Desejo" de Pedro Jorge para João Ricardo gera polémica. E Sara está no centro da questão

Ao Minuto

Há 1h e 34min
A ferver. Sara "perde a cabeça" e atira em todas as direções
06:35

A ferver. Sara "perde a cabeça" e atira em todas as direções

Há 1h e 39min
Ataque cerrado. Bruno é alvo de criticas e a discussão escala
08:25

Ataque cerrado. Bruno é alvo de criticas e a discussão escala

Há 1h e 51min
Aliança quebrada. Marisa Susana mostra-se implacável e "arrasa" João Ricardo
03:11

Aliança quebrada. Marisa Susana mostra-se implacável e "arrasa" João Ricardo

Há 2h e 2min
Agressão? Marisa Susana faz acusação grave sobre João Ricardo e o clima ferve: «Vou ser expulso?»
05:29

Agressão? Marisa Susana faz acusação grave sobre João Ricardo e o clima ferve: «Vou ser expulso?»

Há 2h e 8min
A ferver. Dinâmica dos polos opostos gera confusão na casa
07:28

A ferver. Dinâmica dos polos opostos gera confusão na casa

Há 2h e 20min
Missão secreta de Sara deixa a casa de "pernas para o ar" e uma atitude de Afonso tornou tudo mais difícil
02:46

Missão secreta de Sara deixa a casa de "pernas para o ar" e uma atitude de Afonso tornou tudo mais difícil

Há 2h e 26min
Marisa Susana e João Ricardo preparam banana com cebola frita para o jantar. E estas são as reações
04:57

Marisa Susana e João Ricardo preparam banana com cebola frita para o jantar. E estas são as reações

Há 2h e 50min
«Se eu fechasse os olhos...»: Marisa Susana faz um comentário de peso sobre Flávia e Pedro Jorge
01:42

«Se eu fechasse os olhos...»: Marisa Susana faz um comentário de peso sobre Flávia e Pedro Jorge

Há 2h e 56min
Pedro Jorge pede desculpa a Flávia mas nem tudo corre bem, a concorrente mostra-se implacável com a situação
04:18

Pedro Jorge pede desculpa a Flávia mas nem tudo corre bem, a concorrente mostra-se implacável com a situação

Há 3h e 7min
Flávia joga na sombra de Liliana? "Desejo" de Marisa Susana gera discórdia
03:54

Flávia joga na sombra de Liliana? "Desejo" de Marisa Susana gera discórdia

Há 3h e 16min
"Desejo" de Pedro Jorge para João Ricardo gera polémica. E Sara está no centro da questão
05:31

"Desejo" de Pedro Jorge para João Ricardo gera polémica. E Sara está no centro da questão

Há 3h e 43min
João Ricardo tem missão hilariante. Descubra todas as "superstições" do concorrente
03:56

João Ricardo tem missão hilariante. Descubra todas as "superstições" do concorrente

Há 3h e 54min
Amizade em causa? Liliana não esconde o desagrado com as atitudes de Leandro:«Só te fica mal»
03:41

Amizade em causa? Liliana não esconde o desagrado com as atitudes de Leandro:«Só te fica mal»

Hoje às 17:31
Segredo da semana desvendado! Saiba quem o acertou
05:34

Segredo da semana desvendado! Saiba quem o acertou

Hoje às 17:10
Acertou? Leandro carrega no botão dos segredos. E este foi o resultado
04:20

Acertou? Leandro carrega no botão dos segredos. E este foi o resultado

Hoje às 16:54
«Tu não sabes brincar»: Bruno Simão avisa João Ricardo. E envolve Marisa Susana
05:36

«Tu não sabes brincar»: Bruno Simão avisa João Ricardo. E envolve Marisa Susana

Hoje às 16:43
Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

Hoje às 16:36
«A minha leveza faz confusão a certas pessoas»: Bruno Simão avalia com sinceridade a prestação no Desafio Final
09:24

«A minha leveza faz confusão a certas pessoas»: Bruno Simão avalia com sinceridade a prestação no Desafio Final

Acompanhe ao minuto
VÍDEO SEGUINTE
Descrição

"Desejo" de Pedro Jorge para João Ricardo gera polémica. E Sara está no centro da questão

No Secret Story - Desafio Final, Flávia encarna o génio da lâmpada e concede desejos aos colegas. A João Ricardo, entrega o desejo de Leandro, que deseja que ele encontre o amor verdadeiro, já que com Sara só funciona ao nível do interesse. João diz que do lado dele não é conveniência, mas este alerta pode ser um abre olhos porque já não é a primeira pessoa a dizê-lo. O próximo desejo é do Pedro para o João, que pede que ele pare de sonhar com ele. Pedro explica que João não tira o seu nome da boca e que lhe faz muita “comichão”. João diz-lhe que se não aguenta que “carregue no botão”. O terceiro desejo é de Sara e pede mais maturidade da parte de João Ricardo, já que magoa com algumas atitudes. O João diz que vai guardar este desejo e Pedro aproveita para picar João, dizendo que não tem mãos para um piano tão completo como Sara. João Ricardo conclui que Pedro está mesmo obcecado com ele.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

 

Há 3h e 16min
Últimos Ver todos
Últimos Ver todos

Mais Vistos

Fim do mistério das chaves: Jéssica Vieira quebra silêncio sobre os rumores de romance com Marcelo Palma

Big Brother
Ontem às 17:34
1

Foi um dos mais icónicos vencedores de reality. 15 anos depois, volta à televisão para anunciar que vai ser pai

Hoje às 15:28
2

Polémica estala na casa. Nufla faz insinuação íntima sobre mulher da vida de Afonso: «Trauma com cuecas vermelhas»

Hoje às 11:41
3

Contagem decrescente. O Big Brother Verão está a chegar e nós temos as primeiras imagens

Big Brother
Ontem às 16:54
4
05:29

Agressão? Marisa Susana faz acusação grave sobre João Ricardo e o clima ferve: «Vou ser expulso?»

Secret Story
Há 2h e 2min
5
03:56

João Ricardo tem missão hilariante. Descubra todas as "superstições" do concorrente

Secret Story
Há 3h e 43min
6
02:46

Missão secreta de Sara deixa a casa de "pernas para o ar" e uma atitude de Afonso tornou tudo mais difícil

Secret Story
Há 2h e 20min
7
03:11

Aliança quebrada. Marisa Susana mostra-se implacável e "arrasa" João Ricardo

Secret Story
Há 1h e 51min
8
Ver Mais

EM DESTAQUE

Polémica estala na casa. Nufla faz insinuação íntima sobre mulher da vida de Afonso: «Trauma com cuecas vermelhas»

Hoje às 11:41
03:22

A "discussão das cuecas" volta a vir à baila. Afonso e Nufla trocam acusações: «Vais pedir desculpa! Isto é feio»

Secret Story
Hoje às 13:24
09:38

Nufla passa-se com Liliana e vira-lhe as costas: «Não estou para te aturar!»

Secret Story
Hoje às 12:44
01:44

João Ricardo faz aviso a Leandro através de Liliana: «Ele que não seja baixo, que não brinque»

Secret Story
Hoje às 11:26
01:52

Objetos desaparecidos na casa? Nufla teme reações

Secret Story
1 jun, 21:30
12:01

João Ricardo admite a Liliana: «Fico triste»

Secret Story
1 jun, 21:17
03:57

Hilariante: A missão noturna de Sara que passou despercebida entre concorrentes

Secret Story
1 jun, 19:46