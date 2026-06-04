"Desejo" de Pedro Jorge para João Ricardo gera polémica. E Sara está no centro da questão

No Secret Story - Desafio Final, Flávia encarna o génio da lâmpada e concede desejos aos colegas. A João Ricardo, entrega o desejo de Leandro, que deseja que ele encontre o amor verdadeiro, já que com Sara só funciona ao nível do interesse. João diz que do lado dele não é conveniência, mas este alerta pode ser um abre olhos porque já não é a primeira pessoa a dizê-lo. O próximo desejo é do Pedro para o João, que pede que ele pare de sonhar com ele. Pedro explica que João não tira o seu nome da boca e que lhe faz muita “comichão”. João diz-lhe que se não aguenta que “carregue no botão”. O terceiro desejo é de Sara e pede mais maturidade da parte de João Ricardo, já que magoa com algumas atitudes. O João diz que vai guardar este desejo e Pedro aproveita para picar João, dizendo que não tem mãos para um piano tão completo como Sara. João Ricardo conclui que Pedro está mesmo obcecado com ele.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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