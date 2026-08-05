«Desequilibrada»: Ana Luísa fica em choque com opinião de Tatiana a seu respeito

No Big Brother Verão, Tatiana concorda que Vanessa devia ter entregue o planeta terra a Boris e não a Ana Luísa, e usa como exemplo a expulsão de João Gomes como um momento que deixou Ana Luísa sem "equilíbrio". Ana Luísa fica em choque.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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