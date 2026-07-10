Desesperadas por tabaco, Vanessa e Sara negoceiam o preço a pagar por fumar. E as apostas surpreendem

No Big Brother Verão, Sara assume que quer negociar o valor de um ou mais cigarros e acaba por vender um cigarro por 250 euros. A concorrente aceita e dirige-se ao Exterior onde se esconde para fumar e fica a falar sozinha. Sara comenta que se já achava um maço caro, este cigarro foi o mais caro que já fumou. Vanessa também aceita a proposta da Voz, mas diz que prefere deixar para outro dia o cigarro. Vanessa também negoceia com o Big.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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