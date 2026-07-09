Desiludida com a colega, Mariana Sá acusa Sara de estar "de peito cheio"

No Big Brother Verão, Na Casa da Avó, Sara procura esclarecer com Mariana Sá se a colega tem algo contra ela e Mariana responde que não achou piada nenhuma à colega ter entrado de “peito cheio” e com a “pujança toda”. Sara justifica que estava feliz e Mariana explica que sente um afastamento da colega desde que mudou de Casa. Sara discorda, mas Sá partilha que a colega devia de ter tido mais consideração. Sara diz que não deixou de gostar da Mariana e que sempre foi verdadeira. A conversa entre as duas continua e termina com um abraço.
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ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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