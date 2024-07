Dia 20 de Junho, nasceu a nova «pessoa favorita» de Mafalda Castro e Rui Simões

No «Dois às 10», apresentadora, Influenciadora digital, radialista e agora mãe! Há cerca de um mês, Mafalda Castro deu a conhecer ao mundo o seu bem mais precioso: o pequeno Manel! Uma gravidez desejada que de início não correu como se imaginava e que por ser de risco, obrigou Mafalda a afastar-se dos ecrãs no final do ano passado para ficar em repouso absoluto. Para o bem da mamã e do bebé mas rapidamente voltou e apresentou os diários do “Big Brother”. No final da edição, a apresentadora disse um «até já» à televisão e preparava-se para a bonita caminhada que aí vinha! Os últimos dias da gravidez foram vividos de forma intensa e o casal já estava pronto para ir para a maternidade a qualquer momento. Às 17h50, de dia 20 de Junho, nasceu a nova «pessoa favorita» de Mafalda e Rui que têm vivido o último mês numa bolha de amor, rodeados de mimo e colo.