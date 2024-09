Diana Lucas deixou de ser agente de Daniela Santos? A ex-concorrente do «Dilema» reage: «Não sabia...»

No «Goucha», recebemos Diana Lucas, que foi expulsa do «Dilema» na gala do último domingo. A ex-concorrente fala-nos do facto de já não ser agente da Daniela Santos, concorrente do «Dilema». Diz que só descobriu isso após a saída do programa. A cantora recorda o dia em que faleceu a mãe de Manuel Luís Goucha e no final da conversa, tece largos elogios ao apresentador: «Se já te admirávamos...».