Diana Lucas e David Diamond são os novos rivais da casa? Assista ao desentendimento

No Dilema, no Alpendre, David Diamond desabafa com Diogo e mostra-se desagradado com o comentário que Diana fez sobre este se parecer com o seu pai e depois pedir desculpa por o ter comparado a ele. O concorrente acrescenta que viu isso como desrespeito, mencionando que nunca desrespeitou ninguém. David volta a realçar que a questão foi feita sobre as melhores jogadoras e acabou por ir ao encontro dele, questionando retoricamente quem é o protagonista afinal. Este acaba por afirmar que agora é uma “porta fechada” que tem no jogo e que isso também é bom. No Sofá da Sala, Diana pede desculpa a Mafalda pela maneira como falou com David D. A concorrente explica que por vezes o pai de Mafalda não se explica bem porque está tão concentrado no jogo que acaba por se perder no discurso, mostrando insegurança. Mafalda fica pensativa e acaba por concordar com a Diana em alguns pontos. Termina a dizer que ele tem a Catarina Miranda como exemplo e Diana concorda que esta maneira de jogar pode não sair a seu favor.