Diana Lucas implacável: «Peço desculpa ao meu pai por ter dito que o via no David»

No Dilema, Renato muda o tema e questiona o porquê de Bernardina e Marie terem sido eleitas as melhores jogadoras. Marie acha que tem a ver com a maneira dela jogar em equipa, contrariamente a quem joga de forma individual e dá o exemplo de David Diamond, que, na sua opinião, precisa muito da aprovação dos outros concorrentes quando está a ter uma discussão. Diana vai concordando com as palavras de Marie e menciona que Diamond é a pessoa com quem tem mais confrontos, considerando que o mesmo está sempre à procura dos seus aliados. Diana não considera que David Diamond tenha maturidade e dá a entender que o concorrente tem um jogo sujo e tenta orquestrar situações. Diz que o comparou ao seu pai numa fase inicial, mas na verdade, não têm nada a ver e, por isso, pede desculpa ao pai. Renato dá a palavra a Diamond e este responde que joga com a sua verdade e respeita a opinião das outras pessoas. Diana considera que David Diamond faltou ao respeito na situação dos feijões porque foi desonesto. Diana partilha que leva mais a sério Mafalda e que deve ser complicado enquanto filha, a concorrente por vezes se calar para não expor o pai. David Diamond demonstra-se desagradado com as palavras de Diana e considera que esta está a tocar num tema que não deve. Diana explica a sua perspectiva novamente e Mafalda intervém confirmando que por vezes tenta proteger o pai. David volta a ter a palavra e salienta que nunca faltou ao respeito de ninguém. Renato pede a opinião a Mafalda e esta explica que o pai se baralha e responde a questões que não foram feitas. A concorrente menciona que estão a falar de um tema e David Diamond puxa outro. Mafalda defende que o pai é inteligente, já Marie aponta que David Diamond é orgulhoso e manipulador. A segunda acrescenta que o concorrente tem a verdade absoluta e tenta que todos os outros partilhem da mesma opinião que ele. A discussão continua e David Diamond acaba por se defender, justificando que veio para um jogo e que o vai levar a sério. O concorrente aponta que cada um joga como quer e que não está no programa para fazer amigos.