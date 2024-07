Diana Lucas: «Vou ficar de pestana aberta, porque o David vai consoante lhe dá jeito»

No Dilema, no sofá da sala, Rafael Bailão conta à Diana Lucas e à Beatriz que a equipa dele estava a querer combinar nomeações. Beatriz confessa que também estavam a combinar e Diana Lucas questiona se a queriam nomear a ela. Rafael confirma e Beatriz pergunta se a queriam nomear a si. Rafael diz que sim e Beatriz parece ficar surpreendida. Depois, questiona quem é que se opôs. Rafael diz que para além dele não (flashback durante a gala). Nisto aparece Diogo e Beatriz conta que a outra equipa estava a combinar nomeá-la a ela e à Diana. Diogo diz que são estes jogos que não gosta e Beatriz diz que gosta de saber que só ele é que se opôs. Já Diogo afirma que isto não é um jogo limpo e não gosta nada disso. Diogo sai mas regressa e diz que os valores do Rafael ficavam bem na sua equipa. Beatriz diz que foi bastante feio e Rafael atira que agora vai ser o “chibo”. Beatriz desvaloriza e diz que as pessoas gostam de quem jogue com o coração. Nisto Marie entra na conversa e pergunta o que é que aconteceu. Beatriz conta que todos a quiseram nomear. Rafael diz que não era só para nomear só as duas, explicando que o estavam a fazer apenas por uma questão de estratégia. Pouco depois, já Bailão está ausente, Diana comenta que nunca seriam todos a nomeá-la, pois Daniela e o Bailão não a iriam nomear. E diz ainda que o David não ia nomear a Beatriz mas, ainda assim, fica na dúvida. Marie atira que uma pessoa que influencia os outros para nomear é porque quer manipular o grupo para jogar consigo e que sozinho não é forte o suficiente. No Quarto Azul, Beatriz conta à Rosa Bela que estiveram a juntar-se para a nomear a si e à Daniela. Rosa questiona como é que o sabem e Beatriz e Diana Lucas dizem que foi o Rafael. Diana acredita que o Rafael e a Daniela não a nomeariam e Beatriz diz que também acha que o David não a nomearia “mas aparentemente...”. E nisto Diana confessa que não acredita em nada do que ele diz. Já Rosa Bela confessa que amou quando o Goucha disse que era para nomear pessoas da equipa dele, acrescentando que ele acha que sabe sempre o que vai acontecer na casa. Diana diz que não é um jogo fixe e Rosa Bela confessa que acha graça à certeza do concorrente. Diana comenta que o David também só deu a imunidade à filha por causa do que tinha dito antes e Beatriz atira que o David se contradiz no jogo da filha e dele. Diana Lucas diz “para trás” e Beatriz lembra que o David andou a dizer que nela não tocava, mas hoje juntaram-se todos para fazer jogo sujo. Diana atira que ele o diz porque assim ela não o nomeia. Beatriz diz que ele e o Rafael eram as últimas pessoas nas quais tocaria “mas pronto”.