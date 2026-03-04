Dinâmica de homens vestidos de mulher gera discórdia e Pedro tem reação que mereceu as palmas dos colegas

No Secret Story 10, Sara propôs um desfile divertido na casa, em que os homens se vestiam de mulheres e as mulheres de homens. Tiago recusou-se imediatamente a fazer a dinâmica e Luzia ficou preocupada com o facto de Pedro esconder o segredo «mudei de sexo» e poder não se sentir confortável. Mas o concorrente dá uma resposta que deixa todos a aplaudir.