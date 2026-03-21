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Eva perde a cabeça e Diogo não tem dúvidas de que a namorada é «Psicopata»
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Tudo em pratos limpos: Eva afirma que vai confrontar ariana como «irmã» de Diogo
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Revoltada: Eva replica os movimentos que Diogo faz com Ariana
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Inédito: Diogo justifica-se e faz cena de ciúmes a Eva por causa de João
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VÍDEO SEGUINTE
Descrição

Diogo «acerta» em cheio no segredo de Ana durante o filme: «Trabalhas em lingerie?»

No Secret Story 10, Diogo e Liliana reparam que no filme uma das cenas é relativa a um restaurante onde os funcionários trabalham em langerie. Diogo ouve a conversa e questiona diretamente Ana.

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