Diogo Marcelino dedicado: «Não vou perder esta prova por nada desta vida»

No Dilema, o Diogo escolheu que, durante 24 horas, deve haver sempre um membro da sua equipa na piscina. O Élvio sugere que dividam as horas pelo número de concorrentes e o Diogo desvaloriza, acreditando que será fácil cumprir o desafio. O David Diamond não gostou do facto de o Diogo ter excluído a opção de a equipa adversária cumprir o mesmo desafio para conquistar 1000€ e os dois concorrentes entram em picardia. O mais velho deixa claro que espera que o Diogo e a sua equipa percam a prova e o concorrente de Sesimbra garante que vai fazer de tudo para que a sua equipa vença. O clima de competição está mais evidente que nunca…