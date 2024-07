Diogo Marcelino e Beatriz Prates tomam banho juntos. David Diamond decide intrometer-se

No Dilema, horas antes da gala, o David Diamond encontra o Diogo e a Beatriz a tomarem banho juntos. O concorrente não perde a oportunidade para provocar, colocando uma toalha à frente do duche para que os dois fiquem mais à vontade. O ambiente entre o David Diamond e o Diogo é de picardia e o mais velho atira que ao menos o concorrente está a meter-se com a filha de outra pessoa.