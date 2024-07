Diogo Marcelino e Daniela Santos de costas voltadas: «Não me identifico com a forma de ser e estar dela»

No Dilema, enquanto que no alpendre, Diogo desabafa com Beatriz, David e Igor sobre o que se passou com Daniela, esta comenta a atitude de Diogo com Rosa Bela enquanto apanham sol. Diogo refere que quis saber como é que Daniela reagiria quando numa situação como estas que criou e acrescenta ainda que nunca foi amigo dela. Beatriz acusa-o de ter sido rude na maneira como se expressou.

Daniela queixa-se que Diogo foi muito incorreto para com ela e que não admite ser posta em causa. Continua a manter a sua posição de que é ele que a deve procurar para resolverem as coisas.