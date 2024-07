Diogo Marcelino em desespero: «Está a ser muito difícil resistir à Mafalda»

No Dilema, durante a gala, o Diogo não consegue esconder o seu desejo ao olhar para a Mafalda, que sugere que o amigo vá tomar um duche. No abrigo, o Diogo confessa estar a ser difícil resistir à Mafalda, pois a concorrente faz mesmo o seu género, no entanto, sabe que tem de se controlar. De volta à conversa, combinam fazer o sinal de consentimento e dizer que estão a brincar. O Diogo sugere irem para a cabine de duche durante a noite mas a Mafalda recorda que o seu pai está na casa.