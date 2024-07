Diogo Marcelino implora para que Mafalda receba as malas após falhar no dilema dos saltos altos: «Produção, por favor, eu faço qualquer coisa»

Depois de ter perdido a oportunidade de receber as suas malas por um deslize do Diogo, a Mafalda quebra em lágrimas. O Nelson afirma que deu o seu melhor em andar de saltos altos mas avisa que não vai conseguir mais, visto que não foi ele o responsável pelo erro. O Diogo tenta falar com a Mafalda, que atira que os dois devem conversar mais tarde. Irritado, o Diogo atira os sapatos contra a porta do abrigo, dizendo que se sujeita a qualquer coisa para que a Mafalda tenha os seus pertences. A concorrente continua em lágrimas e desabafa com a Bernardina, a Diana e a Beatriz, lamentando que o Diogo não lhe tenha contado a verdade. No alpendre, o Diogo emociona-se por ter vacilado no desafio…