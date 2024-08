Diogo Marcelino: «O David estava a testar o meu limite e mostrei-lhe logo o meu limite»

No Dilema, à hora do lanche, o David alerta o Diogo para o facto de a despensa estar interdita. Sem nada fazer prever, o Diogo exalta-se e atira que o David está a impedi-lo de comer desde o dia anterior. No abrigo, o concorrente afirma que o David está a testar o seu limite e revela que a comida é o seu limite. Já o David, admite que o Diogo mostrou uma faceta que ainda não conhecia. O David tenta entender-se com o Diogo, que refere que não consegue ter calma quando o concorrente está a jogar contra ele.