Diogo Marcelino reage a tenso conflito com Daniela Santos: «Ainda brinquei ali com a situação»

No Dilema, depois da dinâmica, Diogo junta-se a Daniela no alpendre onde esta se mostra visivelmente transtornada e os dois entram num despique a propósito do Diogo a ter acusado de ser dissimulada. Diogo acaba mesmo por chamar hipócrita a Daniela que se mostra incrédula com o que ouve e se mostra bastante ofendida.

São chamados para o almoço e Daniela, já na mesa da cozinha, desabafa com Bernardina acerca do sucedido e de como se sente particularmente mal por esta situação ter acontecido com o Diogo. Enquanto descreve como se sente, emociona-se e chora enquanto os colegas a tentam reconfortar.

Daniela diz que não faz intenção de falar com ele para resolverem as coisas, uma vez que considera que quem devia falar consigo era ele e não ela e que já percebeu que isso não vai acontecer.