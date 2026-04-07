Diogo na mira de Eva e Ariana. Ambas se mostram indignadas com o concorrente por razões opostas

No Secret Story 10, na cozinha, depois de alguma insistência, a Ariana confessa ao Diogo que não gostou de o ouvir dizer que se pudesse voltar atrás nas suas decisões, voltava. Acrescenta que não entende quando o Diogo diz que está arrependido e questiona o que está a fazer consigo. O Diogo condena as constantes incertezas da Ariana e a concorrente atira que se a Eva não lhe tivesse “fechado a porta”, se calhar ainda estaria com a ex-namorada. Mais tarde, a Eva pede para falar com o Diogo e confronta-o por ter dado a entender que não tinha respeito pelos seus pais. Os dois concluem que não querem “lavar roupa suja”, no entanto a Eva deixa claro que não foi ela que errou com o Diogo.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality