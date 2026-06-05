Discussão ao rubro. "Mexericos" voltam a dar que falar e Liliana, Pedro Jorge e Leandro lavam roupa suja

No Secret Story - Desafio Final, Afonso lê um mexerico sobre o Pedro e a Flávia, escrito por Liliana e a discussão instala-se. O Pedro e a Liliana trocam fortes acusações ao ponto do Pedro rasgar o papel do mexerico. A Liliana, o Pedro e o Leandro voltam a lavar roupa suja. O tema muda quando o Pedro puxa o conflito do trevo Marisa vs João Ricardo e a discussão escala. Os ânimos exaltam-se de tal forma que a Marisa Susana acaba por chorar.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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