Discussão escaldante. Boris "perde a cabeça" com Tatiana: «Ingrata»

No Big Brother Verão, Boris e Tatiana envolvem-se numa discussão acesa. Eram aliados desde o início do programa mas os pontos de vista de um e de outro divergem cada vez mais. Desta vez a discussão escalou e Sara esteve no centro da polémica.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16