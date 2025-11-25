«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

Ao Minuto

Há 2h e 18min
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma
07:42

Há 2h e 19min
Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado
02:03

Há 2h e 29min
Marisa assume a Pedro ciúmes de Marisa Susana e o concorrente tem reação imperdível!
02:12

Há 2h e 42min
Última hora! Pedro e Leandro entram em discussão em pleno direto: «Sabias muito bem como estava o Dylan»
00:56

Há 2h e 43min
'Fantasma' de Marisa Susana assombra Marisa? Concorrente rói-se de ciúmes: «Há necessidade?»
02:09

Há 2h e 43min
Marisa explica ciúmes de Pedro Jorge: «Todas as mulheres são uma pedra no meu sapato»
02:09

Há 2h e 49min
Fim do Gangue dos Frescos? Marisa e Pedro em despique com Leandro: «O jogo está primeiro...»
03:55

Há 2h e 51min
Mais um segredo desvendado! Bruna é 'descoberta': «Fui diagnosticada com um linfoma»
03:24

Há 2h e 59min
Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna
01:09

Há 3h e 0min
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas
07:52

Há 3h e 48min
Ataque de riso sem fim! Marisa e Leandro não contêm as gargalhadas ao falarem sobre o segredo de Pedro
03:32

Há 3h e 55min
Inês preocupada com Dylan: «O que tiver de ser...»
01:14

Ontem às 19:55
Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa
03:46

Ontem às 19:46
A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno
03:30

Ontem às 19:42
Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa
04:08

Ontem às 19:37
Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»
01:51

Ontem às 19:36
Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende
02:09

Ontem às 19:29
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa
02:24

Descrição

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

No Secret Story, Bruno desistiu do programa. A decisão gerou lágrimas entre todos os concorrentes... Até de quem menos se esperava!

Recorde o que aconteceu:

Assim que termina o Especial do Secret Story 9, Dylan e Bruno mostram forte indignação com a sanção aplicada. Revoltados, afirmam que Pedro e Leandro “podem fazer e dizer o que querem” sem consequências, acentuando o clima de injustiça dentro da casa.

O ambiente mantém-se tenso com o passar do tempo e Dylan volta a insistir na ideia de abandonar o programa. Bruno mostra-se alinhado com a decisão e Dylan chega mesmo a sugerir que ambos desistam juntos, de mão dada, criando um momento inédito no formato.

No quarto, as críticas prosseguem e Pedro recorda o confronto recente com Dylan. Liliana considera que os comportamentos de Bruno e Dylan não vão mudar, enquanto Leandro e Fábio aconselham a colega a evitar “meter mais lenha na fogueira”.

No confessionário, Dylan e Bruno mostram-se firmes e irredutíveis quanto à intenção de abandonar o jogo, aumentando a incerteza sobre o futuro dos dois concorrentes dentro da casa.

O Especial desta segunda-feira ficou marcado por uma sanção da Voz a Bruno e Dylan, que deixou os concorrentes completamente perturbados, levando-os a ter uma reação que pode deitar tudo a perder, a um mês da grande final. 

Tudo aconteceu após confrontos de Dylan e Bruno com Pedro, mas também com Leandro. Bruno disse palavras menos bonitas a Pedro, já Dylan foi mais longe e aproximou-se do concorrente nariz com nariz, com o pior a não acontecer por um triz. 

Analisando todas as imagens, a Voz decidiu sancionar Bruno e Dylan com uma nomeação direta a cada um, caso não sejam expulsos no próximo domingo, uma vez que estão ambos nomeados esta semana e em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. 

«O que disseram, a forma como reagiram, é completamente inaceitável dentro desta casa, não tenho como não sancionar-vos. Caso não sejam expulsos no próximo domingo, ficam automaticamente nomeados para a próxima semana», disse a Voz, deixando também um aviso a todos os concorrentes. 

Após a emissão, Bruno e Dylan não calaram a revolta e tiveram uma reação explosiva, com Dylan a dar um pontapé numa das cadeiras do jardim, visivelmente exaltado por considerar que são sempre os mesmos a ser repreendidos e sancionados. Também Bruno se mostrou indignado e os dois ameaçaram desistir em conjunto.

«Queres dar a mão e vamos os dois embora de mão dada? Eu secalhar fazia isso», disse Dylan. Bruno não hesitou em apoiar o amigo: «Então bora, eu vou». Dylan acrescentou: «Vamos os dois agora ao confessionário e dizemos à Voz». 

25 nov, 22:06
